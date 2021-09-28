美國「狗狗衝浪大賽」超萌汪星人雲集一決高下　時髦打扮畫面逗趣

美國加州一年一度的「狗狗衝浪大賽」又來了！當地時間25日在亨廷頓海灘（Huntington Beach）「眾狗雲集」，各地飼主帶着愛犬前往參加比賽，牠們抓着衝浪板的可愛模樣曝光，吸引群眾聚集觀看並喝彩。



綜合外媒報道，「Surf City Surf Dogs」活動再次舉辦，這場比賽吸引數十隻衝浪犬參加，有些狗狗已經是衝浪老手，在過去比賽中都能看到牠們穿梭於海浪的英姿，牠們不畏巨浪再次登上舞台，有些還被打扮得特別時髦，掛着一副太陽眼鏡，畫面相當逗趣。

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比賽中全部狗狗都穿上救生衣，每隻狗狗有12分鐘的時間展現衝浪技巧，裁判會根據狗狗的「信心度」、「衝浪長度」和「波浪整體駕馭力」等來進行排名。然而，因為並非所有汪星人都擅長衝浪，有些狗狗表現不佳被浪打翻，落魄的模樣也讓民眾超心疼。

而除了可以觀看狗狗衝浪之外，現場也有許多寵物家庭活動、寵物領養、狗狗遊樂區和食物卡車等攤位，成為狗狗的娛樂天堂。

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