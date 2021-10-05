文在寅提議禁食狗肉　朴智星稱文化已經改變　韓國不再吃狗狗了嗎

「朴（智星），朴（智星），不論你身處何方，你都於自己的國家吃狗肉。」韓國傳奇足球員朴智星代表英格蘭超級足球聯賽球隊曼聯上陣的時候，球迷都會唱這首歌打氣。近十年後，朴智星已經退役，但這首歌沒有從此絕跡。近日他開腔談到對歌詞提到吃狗肉感到不舒服，而且韓國文化已經改變，希望球迷不要再唱。適逢韓國總統文在寅上週提出考慮正式禁止吃狗肉，到底韓國吃狗肉的文化真的沒落了嗎？



朴智星：年輕一代討厭吃狗肉

曾效力曼聯的朴智星是首位於英超落腳的韓國足球員。除了於國內地位崇高以外，他的魄力也為他贏得曼聯球迷的喜愛。朴智星10月4日接受曼聯官方播客訪問時則重提那首提到韓國吃狗肉文化的打氣歌。曼聯8月作客狼隊時，球迷向狼隊的韓國球員黃喜燦唱了這首歌。

朴智星表示，他知道曼聯球迷不是想用這首歌冒犯黃喜燦，「但我仍然要教育球迷停止使用這個詞（吃狗肉），這個詞如今通常是對韓國人的種族侮辱。」他提到，韓國的情況發生了很大變化，「從歷史而言，我們確實吃過狗肉，但現在，尤其是年輕一代，他們真的很討厭吃狗肉。文化已經改變了。 」

圖為2012年4月30日，韓國足球員朴智星代表英格蘭超級足球聯賽球隊曼聯上陣。（Getty）

韓國人吃狗肉「補身」

吃狗肉一直都是韓國人習以為常的事情。早於高麗王朝和朝鮮王朝就已經有歷史文獻記載吃狗肉的事情，習俗一流傳至今。據指，現時韓國每年屠殺近百萬隻狗。位於大邱的七星市場是狗肉菜色的聖地，曾經有逾50間出售狗肉菜色的餐廳。三伏期間，即是一年最炎熱的時期，老一輩的韓國人都會吃以狗肉製成的「補身湯」（보신탕）或者用全隻狗烹煮的「狗燒酒」（개소주），用來提神和消除疲勞。部份人還相信狗肉有助提升性的持久力。

自漢城奧運（現稱首爾）時期開始，韓國的吃狗肉習俗面臨各界的批評聲音。韓國研究學院民俗學教授朱英夏（Joo Young-ha，音譯）接受《印度快報》訪問時表示，古代的時候，牛肉供應有限，直到20世紀，雖然已經專門飼養牛、豬和雞作為食糧，但韓國人，尤其是男人，沒有停止吃狗肉，因為狗肉代表男子氣概。他指，即使漢城奧運時韓國被批評吃狗肉，韓國人反駁稱是韓國傳統飲食，問題還染了民族主義的色彩。

圖為2015年3月20日，有狗隻從韓國狗場運往美國加州三藩市。過往曾有組織將狗隻救出韓國狗場，避免遭屠宰被食用。（Getty）

立法禁吃與否仍然未有共識

一直以來，韓國都沒有明文規定禁止吃狗肉，但隨愈來愈多人關注動物權益，以及愈來愈多人養寵物，韓國愈來愈少人吃狗肉。2018年，有民意調查顯示，近八成韓國人前一年沒有吃狗肉。上文提到的七星市場如今光輝不再，只剩14間賣狗肉的店舖。七星市場一位賣狗肉的店主向韓國《中央日報》表示，顧客通常都是60多歲和70多歲的人，很少有20多歲和30多歲的年輕人。

年輕一代似乎已經將不吃狗視為共識，但韓國社會對是否立法禁止吃狗肉仍然有不同意見。「真實計量器」公司（Realmeter）的民意調查結果顯示，雖然有59%的受訪者支持立法規管屠宰犬隻供應狗肉，但他們對政府應否禁止吃狗肉有分歧。35歲尹姓男子向《中央日報》指，雖然他不吃狗肉，不過不想政府規管他可以吃什麼，「如果公眾對狗肉的看法變得足夠負面，賣狗肉的人自然就會消失。」

圖為2021年9月28日，韓國保護動物協會的成員於首爾集會，反對吃狗肉。（AP）

禁食狗肉變成政客搶分工具？

文在寅本身就是愛狗之人，因此不難理解他提出考慮正式禁止吃狗肉的原因。他雖然沒有將禁止吃狗肉列入競選政綱，但曾於競選期間多次提起。2018年，韓國和朝鮮舉行峰會，朝鮮國務委員會委員長金正恩特意向文在寅贈送豐山犬。除此以外，文在寅還從動物收容所領養一隻狗和一隻貓。

韓國明年迎將總統選舉，幾乎所有社會議題都可能成為候選人搶分的關鍵，尤其是韓國有約1,500萬人養狗或貓，相等於國家人口的三分一。屬於執政共同民主黨的京畿道知事李在明強調，吃狗肉不但是野蠻的行為，還突出動物權益的需要，呼籲停止殘害、虐待和屠宰寵物。有望代表在野國民力量黨出戰總統選舉的前檢察總長尹錫悅身為狗主，同樣表明反對吃狗肉。不過就目前而言，國會議員提出禁吃狗肉的法案仍然有待審議，距離真正成事還有一段路程。