東京奧運｜中國水球女隊長熊敦瀚爆紅　微博美照瘋傳「秒殺明星」

東京奧運會23日正式開幕，中國體育代表團派出400多位選手參與盛事。其中，23歲中國國家女子水球隊隊長熊敦瀚出征前，在微博放上場地訓練的照片，沒想到超高顏值，加上出水芙蓉的曼妙身姿，讓網友大為驚豔，忍不住直呼「秒殺一眾明星」，一系列照片在網上瘋傳。



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照片中可見，熊敦瀚站在游泳場前，似乎剛結束訓練，所以身上還穿著紅色訓練服，臉頰上也還殘存著水珠。不過，最令網友矚目的是，熊敦瀚身材保持得宜；顏值上，有著一雙炯炯有神的大眼睛、高鼻樑，配上紅潤的嘴唇，氣色十足，引發話題。

據了解，熊敦瀚是湖南省岳陽市岳化人，身高178cm，雖出生於1998年11月11日，年僅23歲，但中國女子水球隊2004年才成立，而且她也待了近10年的時間，期間獲得成績和榮譽無數，所以在中國國家隊中，她不僅是全隊的顏值擔當，在實力和資歷上，也可謂是「大姐大」了。

值得一提的是，今年中國隊運動員男女比例中，女子運動員的比例高達69%，為歷屆新高。不過，熊敦瀚作為其中一員，格外受到關注。許多網友紛紛留言，「有點像張柏芝」、「才23，看起來好有氣質」、「好好看，秒殺一眾明星」、「是不是有腹肌阿？」掀起熱議。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】