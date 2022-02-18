馬斯克向拜登發溫馨提示：Tesla Model 3最符合「美國製造」

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）2月16日在Twitter發文，他提醒美國總統拜登（Joe Biden），特斯拉Model 3才是最符合拜登「美國製造」要求的汽車。



馬斯克過去已曾多次公開不滿拜登政府忽略特斯拉的貢獻，只看重通用和福特等美國傳統車廠。

他最新再抓到機會，2月16日在Twitter上回應拜登之前一條推文，當時拜登談到「我們正在使『買美國貨』成為現實——而不僅是承諾。」

馬斯克兩度回應這位美國總統，他先是張貼傳媒報道的連結，報道談到特斯拉Model 3在網站Cars.com公布的2021年美國製造指數（AMI）中排名第一。馬斯克之後再回應拜登，他稱「Model 3名副其實是最多『美國製造』的車型在——當然，是在美國。」