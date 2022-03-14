Tesla創辦人Elon Musk向普京「撩交打」　稱以烏克蘭作賭注

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）3月14日向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）下戰帖，提議與他「單挑」，並稱以烏克蘭作賭注。



I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

他在Twitter推文以俄語拼出普京姓名以及烏克蘭國名：「我在此向Владимир Путин發出一對一打鬥的挑戰。賭注是Україна。」

眾所周知，普京有多年學習柔道和桑搏記錄，未知馬斯克倘若與這位武術高手對打將有何板斧。普京18歲便成為柔道黑帶高手。後來他考上了列寧格勒大學法律系，但一直沒有放棄訓練，1976年他奪得了列寧格勒市柔道冠軍。大學畢業後，1984-1990年間，普京當了特工，一度被派到了東德工作。