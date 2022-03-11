馬斯克與Grimes添女再取怪名Exa Dark Sideræl　一文看清含意

美國《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌10日刊登加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）的人物特寫文章，並且爆出她跟特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）2021年12月透過代理孕母秘密喜迎第二個小孩。這名新誕生的女嬰「Y」也有個怪名，叫作「Exa Dark Sideræl」。



CNET轉述《浮華世界》文章指出，格萊姆斯在她位於德州奧斯汀的住處受訪時，記者聽到一名嬰兒在哭，讓她承認自己跟馬斯克有了第二個孩子。

按照格萊姆斯的說法，雖然兩人之間的關係「非常不固定」（Very Fluid），但她大概也會把馬斯克稱作她的男友。

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格萊姆斯也向《浮華世界》詳解女兒全名「Exa Dark Sideræl Musk」的意思，稱「Exa」是參考「超級運算術語『exaFLOPS』（執行每秒1百京浮點運算的能力）」，「Dark」是「未知，人類害怕它，但實際上是缺乏光子，暗物質則是我們宇宙的美妙奧秘」。

至於「Sideræl」，則是恆星（Sidereal）的「更精靈」（More Elven）拼寫。格萊姆斯解釋為「宇宙的真實時間、恆星時間（Star Time）、深空時間（Deep Space Time），而不是我們的相對地球時間」，也是致敬她最愛的《魔戒》人物「凱蘭崔爾」（Galadriel，即精靈女王）。

格萊姆斯跟馬斯克於2020年5月迎來第一個孩子「X」，全名則是「X Æ A-12 Musk」。儘管馬斯克曾告訴《時代》雜誌，他跟格萊姆斯「大概半分手」，但格萊姆斯在她向《浮華世界》透露，兩人還計劃生更多小孩，「我們一直想要至少3到4個」。

不過，格萊姆斯在《浮華世界》發布人物特寫當天稍晚上在Twitter發文表示，自該篇文章寫成後，她跟馬斯克就又分手了，「但他是我最好的朋友跟人生摯愛，我的生活與藝術現在永遠奉獻給『使命』（The Mission）」。格萊姆絲在後續推文補充，「使命」是指「永續能源、讓人類成為多行星種族和保存意識」。

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