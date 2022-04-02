疑惑電費總是高昂　日男百思不得其解　才想起冷氣機2年沒清洗

每到炎炎夏日，大多數人都會開冷氣，但通常也會造成電費暴增。最近有一名日本網友分享，他這2年開冷氣來吹，但有時候吹出來的風沒有很涼快，偏偏電費總是爆表，讓他怎麼都想不透。直到日前，他終於找出「元凶」，原來是冷氣濾網都沒洗，上面布滿厚厚灰塵，照片一出引發眾人熱議。



根據日本媒體《ねとらぼ》報道，這名網友「@kitamurakenji」日前在Twitter發文，接着提到近期家中電費暴漲，他一時心血來潮，就將家中冷暖空調兩用機拆開來看，結果濾網上竟是滿滿灰塵，看起來已經很久沒清洗了，於是該名網友留言表示，「我終於知道為何電費會變多的理由」。

「@kitamurakenji」表示，由於先前並未太在意，所以有長達2年時間沒清洗濾網。這次打開一看，自己有嚇了一跳，事後拿去清洗乾淨。經過這次經驗後，他決定接下來固定每個月都會清洗一次，避免傷了荷包又影響自身健康。

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照片一出，網友們看了紛紛直呼都嚇壞了，直言，「能髒成這樣也太誇張了吧！」還有人諷刺地說，這剝下來應該可以結成一塊布了；不過也有其他人可以體會原PO處境，「你不孤單，我這幾天打開，也是積了好厚的灰塵」。也有專業網友提醒，「濾網髒成這樣，很可能空調內部也有黴菌跟灰塵，建議找專業公司來清洗喔！這很容易造成濾器堵塞無法正常運作，電費也會因此倍增，建議最少6個月要大清潔一次」。

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