耳機都可以擋子彈！　子彈突然從屋外射入　Razer耳機救少年一命

繼Nokia和iPhone擋子彈後，這次是耳機擋子彈。美國一名18歲的少年在家中戴着耳機玩遊戲機的時候，突然有子彈從窗外射入，直擊他的腦袋——所幸他正頭戴的Razer（雷蛇）電競耳機「擋着了子彈」，救了他一命。



事發4月1日，一名居住加州的18歲的少年在家中房間，戴着耳機玩遊戲機的時候，突然有子彈從窗外射入，剛好擊中他頭上的耳機。耳機的海綿剛好成為緩衝，內裏的金屬成功折射改變了子彈的方向，讓子彈打偏，成功救了他一命。

圖為4月1日，事主的Razer耳機，被子彈擊穿的痕跡。（Enough_Dance_956 / Reddit）

該少年把經歷上載至線上討論區Reddit，由於發生日正好是愚人節，正當人們懷疑新聞的真偽時，事主把多張圖片一同上載，包括出現彈洞的窗戶、彈頭、和彈道折射後擊中牆壁的牆洞照片，證明事件是真的。

他當時頭戴的，是雷蛇的耳罩式耳機Razer Kraken。少年在討論串上表示，正因為耳機的保護，讓他倖存下來。

據Pcgamer引述Razer發言人指出，他們對事件感到十分意外，也否認這是他們愚人節玩笑或是宣傳技倆。發言人稱已成功聯絡到事主，並承諾向其提供一個全新的耳機。

Razer的共同創辧人陳民亮，更特意在那少年的Reddit討論串內留言，對他無大礙感到高興。