環岩冠蛇吃巨型蜈蚣「吞食雙亡」 獵食者反被殺專家都不解
撰文：TVBS新聞網
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在自然生態界，無時無刻都在上演「弱肉強食」戲碼，而且生死都在一瞬間。但最近卻有一名遊客，日前在美國佛州州立公園目睹一個奇特景象。一條瀕臨絕種的環岩冠蛇（Tantilla olitica），嘴裡咬着一條幼年版巨型蜈蚣（Scolopendra alternans），沒想到兩者卻一同死亡，事後連動物專家和學者看了都直呼罕見。
根據外媒《FOX 4 Kansas City》報導，佛州魚類和野生動物保護委員會動物研究所（FWC Fish and Wildlife Research Institute）前陣子在臉書粉絲團發文，並分享2張照片。內容提到，有遊客到約翰・彭尼坎普珊瑚礁州立公園（John Pennekamp Coral Reef State Park）遊玩，在一條小徑上，發現一條環岩冠蛇，牠嘴裏還咬着一條蜈蚣，死狀非常詭異。
環岩冠蛇與上巨型蜈蚣，結果兩者死在一起，死狀怪異。
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據現場情況判斷，這條環岩冠蛇正打算把吃幼年的巨型蜈蚣吃下肚，沒想到過程中卻突然死亡，所以才會一直維持這個姿勢，發現時兩者都已死亡，但究竟環岩冠蛇的死因為何，至今仍是一個謎。
專家提出，巨型蜈蚣成年後，其體型約莫和環岩冠蛇差不多大，但這種蛇對蜈蚣的毒液免疫，究竟是什麼原因，造成蛇在吞食過程中突然死亡，目前還無法確認。由於這一幕實在太罕見，這條環岩冠蛇和幼年版巨型蜈蚣，一同被存放在佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）。
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