黃牛湧現東京迪士尼爭購限量精品　有人用「假BB公仔」充撐人數

東京迪士尼是許多外籍旅客訪日時的必去景點。東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）推出的達菲熊（Duffy Bear）等產品更受到許多人的喜愛。然而，近日卻傳出在迪士尼的新品開賣時，出現許多黃牛以高價轉賣為目的，購入大量商品，甚至還有疑似黃牛的人物，為了購入限量新品出動「假嬰兒」充人數，引發熱議。



根據《朝日電視台》報道，4月7日是迪士尼海洋新商品的開賣日，為了獲得號碼牌，許多人三更半夜就到場排隊。據報道，有遊客在受訪時指出，許多人坐在販賣商品的店家前，身旁放着大量購物袋，疑似輪流排隊入店搶購，可能是轉賣商品的黃牛，其中有不少人還說着華語。

東京迪士尼開售新推出的精品，引來支持者及黃牛爭相搶購：（按圖了解）

由於許多商品限定一人只能購買一件，有遊客指出，他親眼目睹有疑似黃牛的遊客，推着裝有「假嬰兒」的嬰兒車充人數，只為了多買一件商品。幸好這個手法後來遭到店員識破。

《朝日電視台》表示，經過調查後，發現這些商品在二手網站能夠高價售出，舉例來說，定價2200圓（約港幣139元）的玩偶吊飾，遭黃牛以8222日圓（約港幣519元）的價錢出售，價格等於翻了3.8倍。

也有遊客對媒體透露，由於黃牛太多，他沒有購買到新推出的商品。這種牟利的行為，導致真心喜歡商品的人只能失望而返，讓他相當遺憾。

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