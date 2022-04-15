日男牙膏藏針孔相機　偷拍女生曬照片　專家：這些地方須特別小心

日本近日傳出偷拍案件，然而即使嫌犯遭到逮捕，相關專業人士卻指出，由於這種偷拍形式難以察覺，防不勝防之外，相關犯罪者再犯的機率也很高，因此就算一時被抓，也只是冰山一角，是現代急需想辦法解決的社會問題之一。



根據日本媒體《AERAdot.》報道，一位22歲，現就讀京都大學的男子，透過將針孔攝影機安裝在牙膏包裝、盆栽等處的方法，藉此偷拍受邀前來家中的女性。由於男子偷拍之後，還將影片上傳到twitter上，因而暴露了自己的犯罪行為。

偷拍行為，實在令人防不勝防：（按圖了解）

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專門受託調查竊聽、偷拍的業者「TRS盜聽調查會社」指出，像這種才1厘米大小的針孔攝影機，在市面上很好取得。不肖人士會將針孔攝影機，安裝在空調、照明設備、排氣扇等地方，也曾發現某職場的女廁馬桶被設置過。而犯案者在偷拍之後，還經常會利用偷拍過的影片，來威脅被害者。

本次的案例若不是男子上傳影片至社群網站，或許也不會被察覺到。業者認為，像這樣的狀況恐怕只是冰山一角，而且從過去的調查來看，這種偷拍犯即使被抓到，再犯的機率也高達36.4％，儼然已成為現代相當棘手的社會問題。

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