NFT有燶味？他去年費2千萬買「Twitter第一帖」　一年後慘變韭菜

去年3月前區塊鏈公司Bridge Oracle執行長艾斯塔維（Sina Estavi）殺入NFT市場，以290萬美元天價買下Twitter創辦人捷克多西（Jack Dorsey）發佈的「第一條貼文」，當時他稱「這是數位世界的蒙娜麗莎」，預想有一定的投資價值，豈料一年後展開拍賣，截至目前最高出價僅1萬1486美元（約港幣9萬元）。



綜合外媒報道，去年艾斯塔維花費大把鈔票，用291萬5835美元（約港幣2千3百萬元）購買Twitter第一條推文的NFT而登上頭條新聞，該篇推文的內容是Twitter創辦人捷克多西所發布，寫着「just setting up my twttr（剛設定好我的Twitter）」。

被他稱為數碼世界「蒙娜麗莎」的「Twitter第一帖」NFT，竟然跌價萬倍……（按圖了解）：

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儘管NFT的價值無法保證，並且市場上還充斥着詐騙、假冒和操縱，但艾斯塔維仍對他的NFT價值充滿信心，他更誇下豪語，再過幾年外界將意識到，「那則推文的真正價值如同名畫『蒙娜麗莎』一樣」。

在擁有該NFT一年後，4月7日艾斯塔維發布推文，宣布將出售NFT，同時承諾把50%的收益（他預計至少為2500萬美元）捐贈給慈善機構，他預想獲利將高達5000萬美元。

但在開賣後NFT第一周報價低至數百美元，4月13日結標時僅有不到7個帳戶出價，價格範圍從0.0019顆以太幣到0.09顆以太幣（約277美元、2167元港幣），該價格標籤也被刪除。

事後艾斯塔維持續打開競標，截至目前為止，最高出價為3.8顆以太幣（約1萬1486美金、約港幣9萬元）。他表示「如果能得到一個好的報價，可能會售出，但也有可能永遠不會賣掉」。

而這也凸顯出NFT市場的瘋狂，去年賣價高達290萬美元的天價推特文NFT，如今價格縮水至原本的萬分之一。

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