減鹽者福音？日本開發「增味筷子」　稱可將鹹味感覺提升1.5倍

路透社於4月19日報道，日本研究人員開發出一款提升鹹味的電腦化筷子，有機會幫上因健康問題而不得不吃清淡食物以減少鈉攝取量的民眾，讓用餐時間可以變得更加愉快。



這款「增味筷子」（taste-enhancing chopsticks）由明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）及飲料製造商麒麟控股（Kirin Holdings）公司共同開發，能利用電刺激波形（Electrical Stimulation Waveform）來強化食物的味道。

創新的增味筷子，期望可藉科技將味覺感受放大：（按圖了解）

從演示影像可見，增味筷子跟綁在使用者腕帶上的迷你電腦相連。麒麟公司職員兵藤利明（Toshiaki Hyodo，音譯）示範用新開發的筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。

宮下芳明指出，這款餐具利用微弱的電流，將食物裡的納離子經筷子傳遞到產生鹹味的嘴裡，讓進食者的舌頭可以感受到強化的食物味道。宮下芳明跟麒麟公司研究員對遵循低鈉飲食的人進行過臨床實驗，「結果，鹹味提升了1.5倍」。

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報着指出，「增味筷子」在日本可能有著特定的意義。因為日本傳統飲食偏鹹，成年人平均每天消耗約10公克的鹽，是世衛組織（WHO）建議量的2倍，而過度攝取納又跟高血壓、中風和其他病症的發病率增加有關。

麒麟公司研究員佐藤愛（Ai Sato，音譯）就說，「為了預防這些疾病，我們必須減少攝取的鹽量。如果我們試着避免以傳統方式少吃鹽，就需要忍受從飲食切割最愛食物的痛苦，或是忍受吃清淡飲食」。宮下芳明及麒麟公司正在完善增味筷子的原型，希望最早在2023年實現商業化。

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