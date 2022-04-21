加州驚現「海怪級」巨型水母新物種　血紅大眼張牙舞爪模樣極嚇人

美國一群海洋生物學家最近在加州蒙特利灣（Monterey Bay）發現了一種新型深海環冠水母物種，並將其命名為「Atolla reynoldsi」。這群蒙特利灣水族館研究所（MBARI）的生物學家同時也公開這個新物種的真面目，只見「Atolla reynoldsi」黑紅色的皮層搭上捲曲觸手，讓牠看起來像是一隻張牙舞爪的「深海海怪」，十分駭人。



綜合MBARI聲明與科學期刊《MDPI》最新研究報告顯示，「Atolla reynoldsi」是深海環冠水母Atolla傘下的一種生物，不過「Atolla reynoldsi」與其他親屬不同，牠的體型特別大，從研究團隊收集到的標本可見，「Atolla reynoldsi」的直徑最大可達13公分，是深海環冠水母Atolla中最大的物種之一。

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「Atolla reynoldsi」的長相與其他Atolla水母相似，牠有着一個黑色的傘狀體（bell），上面透着數個亮紅色的斑點，讓牠看起來有點像是漂浮在深海中的「死亡之眼」。不過當牠在游水時，傘狀體四周的捲曲觸手又會隨着律動，時而展開，時而收起，像極了一隻張牙舞爪的「深海海怪」，看起來相當驚人。

MBARI生物學家指出，在人類尚未完全摸清的深海中，「Atolla reynoldsi」並非他們唯一接觸到的新物種。在過去的15年內，MBARI的研究人員曾多次觀測到另外2種新物種生物，不過他們仍需進行更多研究來確認進一步細節，「深海和深海動物面臨着愈來愈多的威脅，我們必須盡快了解深海動物，否則我們將難以保護牠們」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】