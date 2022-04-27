專為「趕死線」人士而設的日本特色咖啡店　沒完成工作不放人走

日本東京出現一家專門提供顧客趕稿的咖啡店，店家還特地標註，不提供一般客人進入，就是要讓店內維持緊張感，除了要客人寫下目標之外，老闆還會每小時來關心進度，如果超時，還會增加費用，讓有「拖延症」的客人，也能盡力在時間內完成每日工作目標。



走進咖啡店，第一個動作竟然不是點餐，而是要先寫下今天的預計要完成的目標，因為這裏是專門提供給「趕稿人」的獨特咖啡店。

即睇這間咖啡店的營運概念及環境：（按圖了解）

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顧客：「我正在寫部落格的文章，我的目標是要完成三篇部落格文章，所以我會努力完成的。」

身為作家和作詞家的SASAKI小姐，也是這裏的常客，這次要挑戰三小時內，完成3篇部落格文章，而這目標可不能隨便亂訂，因為老闆可是會每個小時來關心大家的完成進度。

咖啡店老闆：「這裏的卡片都是顧客們要完成的工作目標，在各種作品裏面，有一些部分是在這裏完成的。」

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整面牆都是顧客的目標卡，紅色的標記代表任務完成，看着客人們如期完成工作目標，老闆也相當開心，而這間「趕稿」咖啡店，就位在日本東京的高圓寺，為了讓店內維持緊張氣氛，老闆還特地在咖啡店門外看板寫下，如果沒有要趕進度的人請勿進入等字。

顧客：「它設的這個截稿期限是所有的人都會存在的一個痛點，就像我們每個人都很想，需要親情一樣，它的這個需求是一個非常普遍的需求。」

趕稿限定的咖啡店，恐怕是拖延症患者的福音，因為不只老闆會來盯進度，店內的收費也會因為沒有如期完成目標，每小時增加500日圓，相當於港幣31元，在費用的壓力下，也讓趕稿者不得不加快速度，完成目標，而特殊的主題，也讓咖啡店開幕後迅速引發討論。

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