Johnny Depp與前妻打官司　證供曝Amber Heard用Elon Musk楔時間

美國演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）間的官司繼續在法院開庭審理，曾與安芭赫德相戀的世界首富馬斯克（Elon Musk），名字再度在庭上出現。尊尼特普與安芭赫德的前經紀人卡里諾（Christian Carino）4月27日表示，安芭赫德自稱從未真正愛過馬斯克。



發生什麼事？

安芭赫德2016年5月臉帶瘀傷出庭要求對尊尼特普發出禁制令，兩人2017年1月離婚。尊尼特普其後因不滿安芭赫德2018年透過《華盛頓郵報》專欄影射自己遭家暴，毀掉他聲譽和職業生涯，入稟起訴前妻並要求5,000萬美元賠償。

尊尼特普指控安芭赫德婚內出軌美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克。尊尼特普還說，自己到澳洲拍電影時，馬斯克、安芭赫德與英國名模Cara Delevingne在他洛杉磯的家玩3P。

圖為Amber Heard和Elon Musk的合照。（Instagram@amberheard）

馬斯克和安芭赫德均否認指控，稱兩人是2017年、各自離婚後才開始戀愛。他們同年8月分手。

前經紀人說了什麼？

安芭赫德和尊尼特普對簿公堂之際，她密友卡里諾27日透過預先錄製的影片作供，期間展示自己與安芭赫德的短訊記錄。當被問及安芭赫德和馬斯克是否早在2016年便開始約會，卡里諾說：「我不知道他們（當時）是否在約會，但他們肯定有花時間一起（相處）」。

根據短訊記錄，安柏赫德向卡里諾抱怨有關和馬斯克分手的報道時，卡里諾說：「你不愛他，而且你已告訴我1,000次你只是在楔時間」。