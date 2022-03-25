凱特王妃Keep fit 3招！超低熱量零食助消化通便秘　WFH口痕必備

產下三胎的凱特王妃（Kate Middleton）身材保持得相當好，平常公務繁忙、除了找時間運動，飲食上也非常注意。



她日前接受媒體訪問，表示自己最喜歡的食材是「橄欖」，不僅從小就喜歡，連女兒夏洛特小公主也愛上。而橄欖的功效其實不少，低卡之外，高膳食纖維有助改善便秘問題，不飽和脂肪酸也能活化脂質代謝，讓多餘脂肪不易在體內堆積，還具抗氧化功效，小小一顆也有意想不到的瘦身效果呢！

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減肥聖品：橄欖可活化脂質代謝、有助抗氧化

日前凱特王妃在接受《每日快報 Daily Express》訪問時，透露自己最愛的零食是橄欖，而且會直接食用，不光自己喜歡，連女兒夏洛特（Princess Charlotte of Cambridge）也跟媽媽一樣愛吃橄欖。不過可千萬別小看橄欖，它也是減肥聖品之一喔！因為內含的「不飽和脂肪酸」會活化脂質代謝，讓體內不會堆積多餘的脂肪。且富含有助抗氧化的維生素C，促進膠原蛋白生成，幫助身體吸收鐵、磷、鎂等微量元素。最重要的是一天吃5到6顆就能大大改善便秘問題！

除了飲食控制，凱特王妃也是運動愛好者

愛好運動的凱特王妃，在懷孕時也不曾中斷，她除了產前的瑜珈運動之外，其餘時間她也會在老家附近散步，而「維持懷孕前的運動量」是王妃生過三胎、身材卻依舊纖細的原因。不過除了管理飲食，保持運動習慣才能提高身體新陳代謝的速度，既能讓人更健康也能瘦得快。

小孩不抗拒吃蔬果，將高纖食材入菜、打成果汁

而常常下廚的凱特王妃也透露，料理中常常會加入紅蘿蔔、豆子、紅菜頭等食材，除了讓孩子們不會抗拒這些蔬菜，甚至變成他們的最愛。而凱特王妃也會將羽衣甘藍、菠菜、藍莓等高纖維食材打成果汁，當成早餐的蔬果汁。飲食上都攝取這些營養、健康的蔬果，也難怪身材能夠維持得像少女般纖細！

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