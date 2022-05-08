美國長髮男星留鬚「撞臉耶穌」　婆婆竟認錯神　對照片誠心合十

演出《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）拿下第86屆奧斯卡金像獎最佳男配角獎的荷李活男星謝拉力圖（Jared Leto）曾因長髮、鬍渣造型被認為很像耶穌，而日前，他透過Instagram分享一件趣事。



一名網友表示他的兄弟把謝拉力圖「耶穌造型」的照片貼在牆上，而婆婆似乎真的把謝拉力圖當成耶穌，雙手合十看着照片，像是在敬拜他。

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謝拉力圖分享此事，有網友便留言稱謝拉力圖是「第二個耶穌」，還有人笑問謝拉力圖：「你確定你不是永生不朽的嗎？」直呼謝拉力圖多年來幾乎都沒變。

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