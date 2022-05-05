從宗教聚會啟創作靈感　韓藝術家千面信徒近看人與人緊密關係

有追看韓劇的朋友，應該也了解到韓國是一個民間宗教信仰十分濃厚的國家，各種教會林立，在新冠疫情爆發之初，韓國便出現了以數千人算的教會爆發群組，可見當地宗教信徒之多。在這種氛圍下，韓國藝術家Sun-Kyo Park便以他兒時在教會聚會的經歷，畫出一系列做出同一儀式擺姿，造型卻千變萬化的人物畫像，而大家現在可在灣仔的藝廊欣賞他的作品。



(圖片由WOAW Gallery 提供)

現正展出以Sun-Kyo Park的超現實丙烯肖像畫為特⾊的個展《Huddle Around》，作品是從他兒時在鄰⾥聚會、祈禱、與家⼈和親戚聯繫的記憶中找到靈感，「huddle」這個詞讓 Park 想起了在當今社會，⼈與⼈之間緊密相連，⼈類對溫暖的基本⽣存需求，⼀種維繫關係的超⾃然⽅式。

Park來⾃韓國，在⼀個宗教家庭長⼤，他深深地記得盤腿坐著的姿勢不僅是⼀種傳統的韓國⾏為，⽽且還記得每週發⽣⼀次名為「地區崇拜」的溫暖⽽熟悉的記憶，當時來⾃不同地區的教會信徒會聚集在⼀所房⼦裡，分享食物、讚美詩、聖經經⽂和故事。 Park回憶道：「雖然沉默，但⼀種神秘的氣氛似乎形成了他們不會背棄對⽅的承諾。」

Park作品中的個體專注地凝視著觀者，似乎在等待觀者重新注視他們的眼睛，從⽽與表象之下的根蒂建⽴聯繫。然⽽，在將他畫中的⼈物設置在相同的姿勢和空間中時，Park 探索了我們如何截然不同，但在本質上是相同的。其中⼀些肖像引⽤了藝術家本⼈和他的熟⼈，⽽另⼀些則基於陌⽣⼈的⾯孔。

當訪客在展廳恍惚與這些不知名的⼈近距離地擠在一起時，親密的距離會讓大家浮想聯翩，不其然猜想畫中人的職業、性取向以至宗教信仰。在繪畫這些⼈物時，Park試圖提出⼀個問題：當我們看到別⼈時，我們看到了什麼︖

也許我正在尋找的真相是正確理解和去熱愛⼈類的本質，⽽不是透過既定觀念去定義⼀個⼈。 韓國藝術家Sun-Kyo Park

歸根結底，⼈們天⽣的複雜性在於其獨特的深度和⾃身經歷，⽽不僅僅是他們被認知的表象，這個細緻入微的概念建構了本次展覽。

(圖片由WOAW Gallery 提供)

藝術家簡介︱Sun-Kyo Park（出⽣於1990，韓國）是⼀位韓國藝術家，他將⼈物和第⼀印象帶到了他的畫作中。臉在決定第⼀印象⽅⾯起着重要作⽤。即使所有表達⽅式都很完美，但缺乏⾯部表情也很難在第⼀眼就吸引觀眾。收集了所有信息所產⽣的角⾊印象可能只是⼀個瞬間的殘影，通過他們我們可以在短時間內識別⼀個⼈，這些殘影承載著強烈的信息，直觀地傳達了角⾊的所思所想。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱： Sun-Kyo Park個展「HUDDLE AROUND」

地址：⾹港灣仔⽇街5號WOAW Gallery

日期：即日至 2022年 5⽉ 30⽇

費用：全免

