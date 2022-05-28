麥當勞在俄羅斯「變身」新店名曝光？看似求其卻令人莞爾

根據公司5月27日呈交當局的專利註冊申請，美國連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）在俄羅斯已替接手當地所有門市的公司註冊可能使用的新品牌名稱，包括「好玩又好吃」（Fun and Tasty）及「同一個」（The Same One）。



麥當勞因俄羅斯4月24日起入侵烏克蘭，以及西方的反對聲音以及制裁浪潮，正在將俄羅斯所有門市售予當地其中一家授權經營商。他就是持有俄羅斯25間麥當勞門市的俄羅斯授權經營商戈沃爾（Alexander Govor）。其他的俄羅斯的加盟商可選擇在新品牌下繼續經營。

麥當勞27日稱向俄羅斯聯邦智慧財產局（Rospatent）註冊數個商標，除了「好玩又好吃」及「同一個」，還有「就像那樣」（Just Like That）及「開放式結帳」（Open Checkout）。

截至2021年年底，麥當勞在俄有847間門市，當中84%由麥當勞持有。它是2月以來退出俄羅斯市場的最大國際品牌之一。麥當勞是在3月跟隨其他西方企業的步伐，宣布撤出在俄業務。它將因此撇帳12億至14億美元。

麥當勞做出這個決定後，它在當地30多年的耕耘因此結束。公司第一家俄羅斯門市，是在1990年1月31日於莫斯科開業。