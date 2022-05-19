吃不到麥當勞了　俄羅斯人搶買「最後的巨無霸」　車站現誇張人龍

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會群起制裁，美國食品巨擘麥當勞3月決定關閉俄國分店時便引發排隊人潮，16日更宣布出售在俄業務，經典菜單「巨無霸」也將成為絕響，令許多消費者十分難過。俄國僅剩的幾家麥當勞門市近日都大排長龍，擠滿搶吃最後一份漢堡的客人。



麥當勞16日聲明表示，將結束經營30多年的俄國事業，尋找當地買家，不再使用麥當勞的名稱、標識、品牌和菜單。隔天便有大批民眾在莫斯科列寧格勒火車站的麥當勞外排隊，等着購買最後的巨無霸（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Telegram頻道「莫斯科新聞」17日公開的5秒畫面中，可見排隊人龍從火車站2樓的麥當勞店門口一路到走道最後方，接着還沿樓梯延伸至1樓座椅，幾乎看不見盡頭。根據《路透》，32歲女子伊琳娜（Irina）便是人潮其中之一：「現在還有營業的麥當勞很少了。我很想念麥當勞，所以去聖彼得堡的路上會順便來買個巨無霸。」

21歲的阿拉（Alla）則表示：「我昨天看到麥當勞要關門、會換名字重開的消息，所以今天跑來買最愛的芝士漢堡、奶昔和薯條。」她也忍不住擔心道：「如果換了牌子之後品質變差怎麼辦？」

▼1990年俄羅斯莫斯科首間麥當勞開張，當時也是大排長龍：

Queue on the opening day of the 1st McDonald’s in Moscow, 1990. pic.twitter.com/YnCE4H4mC0 — History In Pictures (@HistoryInPics) May 7, 2016

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