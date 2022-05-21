朝鮮版張竹君？　金正恩對「他」委以重任　每日疫情簡報安民心

朝鮮出現新冠肺炎疫情，傳出過去5天發燒患者高達20萬宗，懷疑四月底的閱兵大典是破口。不過金正恩還仿效歐美國家，推出被稱為「朝鮮福奇」的抗疫官員柳永哲，每天上電視做疫情簡報，但韓國專家認為朝鮮毫無檢測能力，根本無法說明疫情真相。



磅礡的出場背景樂，朝鮮官員現身攝影機前，召開疫情簡報，朝鮮的抗疫門面是他、柳永哲。

朝鮮疫情爆發，金正恩委派抗疫官員每天上電視做疫情簡報。

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朝鮮國家緊急防疫指揮部柳永哲：「我們在媒體上積極傳播，有關新冠病毒的訊息，因為民眾想了解這種流行病。」

官媒影片中，金正恩戴口罩視察，消毒人員全副武裝大動員，但過去5天，朝鮮通報發燒人數，高達20萬宗，CNN直指，4月底的閱兵大典，是病毒破口。事實上沒檢測能力的朝鮮，根本無法說明，發燒患者究竟有多少人確診。

韓國學者高明鉉：「目前朝鮮缺乏診斷設備，因此立即確認，是否是染疫患者，似乎只能根據症狀診斷，甚至沒有足夠的退燒藥。」

另一邊的韓國，原本下週一開始，全面取消7天免隔離，現在卻臨時喊卡，延到下月20日。

韓國中央簡易對策官員：「如果解除檢疫義務，預計對疫情產生重大影響，目前下降趨勢將會有變化，甚至在6或7月出現反彈。」

韓國近期發現，傳染力更強的Omicron，亞變種BA.4和BA.5，變種毒株不僅能逃脫人體免疫防禦，甚至降低疫苗有效性，鬆綁防疫也滾動式調整。

韓聯社主播：「除了解除確診患者的隔離義務外，全面摘除戶外口罩，計畫也被推遲。」

像是戶外場所，50人以上，還是不能脫下口罩，另外，學校學生若確診，能申請單獨考試，與此同時，歐美猴痘疫情多點爆發，澳洲也出現新病例，世衛緊急召開會議，雖然專家說死亡率不高，但仍然不能鬆懈。

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