倫敦鐵路新線將通車　英女王驚喜現身揭幕儀式　職員還教用智能卡

英國倫敦鐵路伊利沙伯線(Elizabeth Line)將於5月24日正式通車,英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)5月17日驚喜現身倫敦帕丁頓火車站(Paddington Station),為這條以她命名的鐵路線主持揭幕儀式,職員還教這位96歲的女王如何使用智能卡搭車。



英女王身穿鮮黃色套裝,手持步行杖,在帕丁頓車站為「伊利沙伯線」的紀念牌匾揭幕。她除了與車站員工、列車司機會面外,期間也有職員向她介紹如何使用英國版八達通、即名為「蠔卡」(Oyster Card)的智能交通卡。

英女王伊利沙伯二世5月17日到訪倫敦帕丁頓車站,為以她命名的鐵路新線「伊利沙伯線」舉行揭幕儀式,期間有車站職員向她講解如何使用售票機。(AP)

據網站People報道,英女王購買了伊利沙伯線的第一張車票(即一張紀念版蠔卡),職員向她表示「若我給你這張票,你就把它放在那裏的黃色閱讀器。」(If I just give you this ticket here, you just put it by the yellow reader right there.)

英女王回答稱「放在那兒?」(On there?)

職員再指「完美。若你看這裏的螢幕,它顯示你有5英鎊,假若你想增值,這裏有5英鎊與10英鎊。」(Perfect, and if you see on the screen here, it says you've got £5, and if you want to top up here's £5 and £10.)

英女王再問道「那我可以去哪裏?」(And where might I go?)

職員回答指「你可以從這裏一直去到修道院森林站。」(You can go all the way from here to Abbey Wood.)

英女王滿意地回應「哦很好,了不起。」(Oh nice, splendid.)

伊利沙伯二世今次現身倫敦,是她近兩個月以來首度到訪溫莎(Windsor)地區以外的地方。同場的英國首相約翰遜表示見到女王到場感到高興,並稱會場的所有人都非常感激。

伊利沙伯線會於5月24日正式通車,原名橫貫鐵路(Crossrail),路線貫穿倫敦市中心,並分別與西及東南倫敦鐵路網連接,提升來往倫敦的乘客流量,以及大幅節省通勤時間。該路線在興建時受到施工障礙、安裝訊號系統出問題等情況影響,導致工程費用嚴重超支,亦令開幕日期一再推遲。