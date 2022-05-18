倫敦鐵路新線將通車　英女王驚喜現身揭幕儀式　職員還教用智能卡

撰文：成依華
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英國倫敦鐵路伊利沙伯線（Elizabeth Line）將於5月24日正式通車，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）5月17日驚喜現身倫敦帕丁頓火車站（Paddington Station），為這條以她命名的鐵路線主持揭幕儀式，職員還教這位96歲的女王如何使用智能卡搭車。

英女王身穿鮮黃色套裝，手持步行杖，在帕丁頓車站為「伊利沙伯線」的紀念牌匾揭幕。她除了與車站員工、列車司機會面外，期間也有職員向她介紹如何使用英國版八達通、即名為「蠔卡」（Oyster Card）的智能交通卡。

英女王伊利沙伯二世5月17日到訪倫敦帕丁頓車站，為以她命名的鐵路新線「伊利沙伯線」舉行揭幕儀式，期間有車站職員向她講解如何使用售票機。（AP）

據網站People報道，英女王購買了伊利沙伯線的第一張車票（即一張紀念版蠔卡），職員向她表示「若我給你這張票，你就把它放在那裏的黃色閱讀器。」（If I just give you this ticket here, you just put it by the yellow reader right there.）

英女王回答稱「放在那兒？」（On there?）

職員再指「完美。若你看這裏的螢幕，它顯示你有5英鎊，假若你想增值，這裏有5英鎊與10英鎊。」（Perfect, and if you see on the screen here, it says you've got £5, and if you want to top up here's £5 and £10.）

英女王再問道「那我可以去哪裏？」（And where might I go?）

職員回答指「你可以從這裏一直去到修道院森林站。」（You can go all the way from here to Abbey Wood.）

英女王滿意地回應「哦很好，了不起。」（Oh nice, splendid.）

伊利沙伯二世今次現身倫敦，是她近兩個月以來首度到訪溫莎（Windsor）地區以外的地方。同場的英國首相約翰遜表示見到女王到場感到高興，並稱會場的所有人都非常感激。

伊利沙伯線會於5月24日正式通車，原名橫貫鐵路（Crossrail），路線貫穿倫敦市中心，並分別與西及東南倫敦鐵路網連接，提升來往倫敦的乘客流量，以及大幅節省通勤時間。該路線在興建時受到施工障礙、安裝訊號系統出問題等情況影響，導致工程費用嚴重超支，亦令開幕日期一再推遲。

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