意大利ITA客機「失聯」嚇壞控制塔 戰機急升空 真相竟是這樣
撰文：TVBS新聞網
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意大利ITA航空公司（ITA Airways）4月30日發生一件超離譜的飛安事件。一架編號AZ609航班，由紐約開往羅馬，不料在航行過程中，竟出現與塔台失聯至少10分鐘的情況，當局一度以為是否遭到劫機，派遣2架戰鬥機升空攔截。不料事情最後竟出現大逆轉，失聯原因竟是機長和副機長都睡著了。
根據《ABC News》等外媒報道，這起事件發生在4月30日，但直到最近才曝光。據了解，當時這架班機約有250名乘客，由紐約啟航飛往羅馬，途中卻發生與塔台失聯超過10分鐘的情況，法國航空交管單位發現後，憂心是否遭到恐怖攻擊或是發生劫機事件，立馬派遣戰鬥機升空，並立刻通知意大利當局。
意大利航空接獲通報後，先後使用衛星電話、飛機通訊尋址與報告系統（ACARS）試圖聯繫，就在嘗試10多分鐘後終於找到人了。據調查人員表示，當時副機長在指定時間小睡一下，怎料機長也跟着進入夢鄉。意大利航空表示，機長行為已經違反公司規定，事後還聲稱無線電壞了，種種說法與行為和事實不符，目前已將他開除。
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意大利航空發言人達米科（Davide D'Amico）表示，當時班機處於自動駕駛狀態，並以正常速度和高度飛行，所幸並未偏離，機上乘客安全也沒有影響，該架班機甚至還提早20分鐘抵達羅馬降落。
對此，航空分析師南斯（John Nance）說，這樣子仍是極其危險，儘管飛機可以自動駕駛，但若未有飛行員監測天氣和燃料狀況，情況會變得超級危險，所幸這次並未造成嚴重後果。
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