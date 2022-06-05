英女王不登場還有「替身」　巡遊馬車內現影像版年輕女王微笑揮手

英國自6月2日一連四天慶祝英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，6月5日最後一天在倫敦有大型巡遊活動，雖然英女王在巡遊上沒有現身，但英方就動用科技，讓馬車出現全息影像（Hologram）版的女王向沿途民眾微笑揮手，既有民眾讚主意佳，但也有網民稱「有點古怪」。



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英國王室出動有260年歷史的「王室金馬車」（Gold State Carriage）參與巡遊，這架馬車也曾在英女王1953年的加冕儀式上登場。

雖然正版英女王沒有坐在車內，但就有一位影像版的年輕英女王頭戴王冠，在馬車展開3公里的巡遊時一直向沿途市民微笑揮手。影像版女王在當地引來不少討論，既有人讚是善用科技，但也有網民稱「這變得有點古怪了」。

目前未知「正版」英女王會否於當天較後時間在白金漢宮陽台露面。

Here is the Gold State Carriage that the Queen used in 1953 for her coronation.

Before you ask - that is a projection of her in the window. Not the Queen herself!

Today pageant retraces the route she took in 1953 from @wabbey to Buckingham Palace#PlatinumJubileePageant pic.twitter.com/xRWv0zYpNu — Chris Ship (@chrisshipitv) June 5, 2022

這個大型巡遊活動共動用1萬人，包括6000名表演者。王儲查理斯（Prince Charles）夫婦、威廉王子（Prince William）夫婦及他們的3名孩子喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis）都有出席，在看台觀賞巡遊。

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