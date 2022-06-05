英女王登基70年｜查理斯：媽咪和我們共同經歷所有悲歡時刻

英國王儲兼威爾斯親王查理斯王子（Prince Charles）6月4日出席在白金漢宮（Buckingham Palace）附近舉行、慶祝英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基白金禧年（Platinum Jubilee）的音樂會並發表講話。



為期4天的慶祝活動來到第3天，查理斯在音樂會上以「陛下，媽咪（Your Majesty, Mummy）」展開他的講話。他說：「今晚的慶祝活動規模，還有整個禧年週末傾瀉而出的温情和感情，是我們包括你的家庭、國家、聯邦，實際上是全球對你言謝的方式」。

Your Majesty, Mummy,



The scale of this evening's celebration - and the outpouring of warmth and affection over this whole Jubilee weekend - is our way of saying thank you - from your family, the country, the Commonwealth, in fact the whole world.



- HRH The Prince of Wales pic.twitter.com/R3nre4jIsD — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 4, 2022

查理斯表示：「陛下，在我們的困難時期，您一直與我們同在，讓我們聚在一起，慶祝驕傲、喜悅與幸福的時刻，」「你與我們見面和對話，與我們同哭同笑，最重要的是，在這70年，你一直在我們身邊。你承諾一生（為國民）服務，並繼續兌現（承諾）。這就是我們在這的原因。」

他指：「我們今晚可能慶祝打吡（賽馬）贏家，或許（亦是）明年？但我知道是什麼真正讓我的母親早上起床，就是所有在家觀看（電視）的你們，（還有）今晚在這裏（現場）的廣大觀眾代表。」

英女王沒有出席當晚的音樂會，不過她這天較早時與國寶柏靈頓熊（Paddington Bear）一同享用下午茶。