「指蜂為魚」美國加州判決反轉常識　熊蜂其實是一條魚？

美國加州法院日前頒佈的一項判決，震撼了所有人的常識：在加州生活的熊蜂，被歸類為魚屬。沒錯，一隻會飛的小蜜蜂，其實是一條魚。這看似一個「無厘頭」的判決，卻實際得到了廣泛的支持——這代表熊蜂得到了與魚的相同待遇，可以受到保育以防滅絕。



熊蜂在世界上頗為普遍，更成為了一套機械人作品的的角色。不過在美國加州，4個物種的熊蜂正受到滅絕的威脅：因大量噴灑的農藥及氣候轉變，令熊蜂的數目正在減少，連帶一些必須依賴蜜蜂傳播花粉的植物，包括加州特產的紅柿、辣椒、南瓜、杏仁等都受到威脅。

因此保護熊蜂已成為當然保育專家的首要任務，在兩年前有研究發現蜜蜂也會「擇木而棲」，當地有呼籲人們在花園種植熊蜂喜歡的植物，為熊蜂提供食物。

圖為2021年5月加州一個花園，蜜蜂飛到一顆綿毛水蘇的花上。（Getty）

不過科學家們發現仍然不足夠，要動用政府資源保育熊蜂，就需要把熊蜂納入保育範圍。然而加州的瀕危物種保護對象，有鳥類、哺乳動物、魚類、兩棲動物和爬行動物，偏偏沒有昆蟲。

魚類定義沒有「水生」一字

因此，保育團體利用漏洞，試圖把熊蜂歸類為「魚類」，讓其受到保護。根據加州瀕危物種對魚類的描述，為「無脊椎動物，包括軟體及甲殻類動物」。由於沒有「水生」一字，暗示陸上無脊椎動物實質都可被歸類為「魚類」。昆蟲為無脊椎動物，因此可被歸類為「魚類」。

法院頒佈判決的35頁中，提示道在1980年，一隻名為Trinity bristle snail的蝸牛也被列為魚類，得到了保護。開創了「魚不一定是魚」的先例，按此邏輯，蜜蜂也可以是魚。

「詞語賦予它們通常和普通的含義，但在立法機關提供了一個詞的技術定義時，我們將按技術含義用作解釋。」「法律上對魚的解釋，並不受如此大的限制。」

判決讓熊蜂成為了可獲保護的候選物種，加州野生動物保護者組織聞訊後，發表聲明，稱「對加州的熊蜂來說，這是美好的一天。」