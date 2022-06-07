Johnny Depp美女律師卡米爾成荷里活新寵　網民聯署要她演這角色

幫尊尼特普（Johnny Depp）打贏與前妻安芭赫德（Amber Heard）的互告誹謗官司後，37歲的美女律師卡米爾瓦斯克斯（Camille Vasquez）立刻成為荷里活的搶手熱門律師，有消息指出她已經收到許多聘用的報價。



據《紐約郵報》報道，卡米爾和安芭赫德辯護方在審判過程中多次激烈地交鋒，她不僅靠着自己的實力成為了明星，也讓她變成尊尼特普粉絲心中的寵兒，為她取了「聖光女律師」的綽號。

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消息人士透露，自官司結束以來，卡米爾已經收到了幾個傳統電視頻道和有線頻道的報價。另外，雖然目前卡米爾只是知名律師事務所Brown Rudnick的一般律師，但業界認為她很快就會成為合夥人（能拿到分紅）。

有業內知情人士透露，許多律師事務所都已展開搶人行動，現在的問題在於她要選哪一間而已，畢竟卡米爾是個聰明且沉著冷靜的律師，「而且她是有色人種和女性，這是額外的優勢。」

此外，隨著華納高層決定刪除安芭在《水行俠2》的所有戲份，也有網友腦洞大開，認為卡米爾非常適合「梅拉」這個角色，目前已有超過4000人在網路上聯署，希望由卡米爾來取代安芭。

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