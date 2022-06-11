打嗝要罰款？新西蘭擬開徵牛羊「嗝氣稅」

嗝胃氣也要被罰錢？您沒有聽錯，新西蘭擬推動一項立法，向農場的牛和羊開徵「嗝氣稅」，以推動農民在食物加入添加劑阻止牛羊亂打嗝，或種更多的樹，以抵消室溫排放帶來的影響。



新西蘭人口約5百萬，但有約1000萬隻牛及2600萬隻羊。牛羊是反芻動物，有多個胃室及微生物協助分解纖維素等植物（草）的主要元素。不過過程會產生胃氣，必須排放出來，因此嗝胃氣在牛羊十分常見。

然而這胃氣對環境而言並不友善，因為牛羊消化時排出的胃氣，存有大量的甲烷。而甲烷是強力的溫室氣體，是二氧化炭能力的25倍，全球畜牧業實際已成為氣候變化的最大元兇之一。

圖為2011年9月，新西蘭基督城外的大型農場，大量的羊在這裏生活。（AP）

新西蘭的羊牛比人還要多，排放的甲烷也是多不勝數。根據2014年的經濟合作暨發展組織（OCED）的數字，新西蘭是OCED國家中農業排放溫室氣體最高的國家，佔了全球近50%，農業亦是新西蘭最大的溫室氣體排放源。

英國廣播公司（BBC）報道，「嗝氣稅」預定在2025年實施，所有農民需要為畜養的牛羊數量繳付額外稅項。但同時農民可以增加食物添加劑，減少牛羊嗝氣量，或參與種植更多的樹，抵銷溫室氣體獲得稅項寬減。

措施的執行細節和項目仍在商討之中，新西蘭政府在5月承諾提供19億美元的預算，應對氣候變化。農場動物投資風險與回報（FAIRR）日前亦去信聯合國，表示機構最適合帶頭制定路線圖，以遏制破壞氣候的最大排放源。