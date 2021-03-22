裸女闖進羅馬尼亞直播節目　擲石攻擊女主播　懷疑另有內情

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-22 17:47

羅馬尼亞知名主播瓦達（Mirela Vaida）日前在棚內主持節目時，突然有一名全身赤裸的女子衝進攝影棚內，大聲喊着要她還錢，甚至朝著她怒砸石塊，全程也都被錄了下來。瓦達表示，她近來確實常常收到威脅信件；也有人猜測，這是該電視節目的爭議性內容有關。

根據《VAAJU》報道，羅馬尼亞電視頻道Antena 1主播瓦達日前在主持《直播訪談》（Acces Direct）節目時，才開場不到1分鐘，就突然有一名全身赤裸的女子衝進攝影棚內，朝著她衝過來，大喊著要她還錢，甚至還對著她怒砸石塊（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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穿着粉色西裝，腳踩藍紫色高跟鞋的瓦達立刻尖叫，並向後倒退好幾步，這時現場工作人員也立刻上前阻止裸女。瓦達事後接受採訪也表示，她最近確實時常收到不明威脅，有些甚至揚言要取她性命。

據了解，該名裸女已經被送往醫院接受治療，詳細情況也還在由警方進行調查。不過報道也指出，《直播訪談》節目已多次因為「利用有問題的方式吸引觀眾」而遭到開罰，這次製作單位還將裸女攻擊的片段放到YouTube頻道，很有可能也是該節目精心策畫的橋段。

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