阿根廷記者直播中途突接一電話後驚慌掉頭走　1小時後變新聞主角

阿根廷一名記者日前在報道現場進行轉播途中，接到一通電話表示家中遭到歹徒入侵，讓他頓時慌了手腳，馬上對着鏡頭表示他必須中斷直播趕回家，還在鏡頭前公開自己的地址，拜託警察趕快前往現場抓人。



根據英國《每日郵報》31日報道，阿根廷記者普布拉斯（Alejandro Pueblas）當天在報道一條失蹤犬隻的消息時，接到電話得知家中遭小偷，讓他瞬間一陣手忙腳亂，表示自己播不下去了，還想把麥克風交給攝影師就離開……

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隨後，正在攝影棚內與他連線的主持人不斷追問發生什麼事，他才緊急說明了情況，並重複說着他需要趕快走了。當主持人詢問他是否需要幫忙時，普布拉斯對着鏡頭喊出自己家的地址，表示需要警察趕快過去現場，還為他無法繼續播報道歉。

一個多小時後，普布拉斯重新回到鏡頭前，只不過這次的背景是在自己的門口。他在播報時強忍着淚水，對着鏡頭指出歹徒打破窗戶入侵的痕跡，透露他與伴侶畢生的積蓄都被搶走，電視機和女兒的物品也不翼而飛。不過幸運的是他的女兒當時沒有在家，因此並未受到任何傷害。普布拉斯說：「我總是開玩笑說我總有一天會報道自己的故事，但從來沒有想過這樣的事情真的會發生在我身上。」

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