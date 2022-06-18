日本節目大數據分析每週「煩惱關鍵字」　上班族：就是我心聲

日本TBS的節目近日播出Yahoo搜尋關鍵字特集，意外在網絡引發熱烈討論。一名專家透過大數據分析民眾一星期中煩惱的轉變時，許多上班族紛紛深有同感，直呼「簡直跟我的心境一模一樣」。



日本節目《情報7daysニュースキャスター》邀請日本Yahoo的CDO（Chief Data Officer）谷口博基運用大數據，透過Yahoo搜尋關鍵字分析民眾在一星期七天中分別有什麼樣的煩惱。從分析結果顯示，星期一最常出現的煩惱搜索詞是「不想上班」、星期二則是「想換工作、轉職網站」、星期三是「止不住的煩躁」、星期四變成「疲倦、工作好累」。

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然而到了上班族最期待的星期五和星期六，關於煩惱的搜尋關鍵字明顯下降，並在工作日前夕的星期天再次出現。搜尋關鍵字「沒有幹勁」從週日晚間6點開始急遽增加，接著再次開始一週的循環。

節目播出後，這個分析結果也引發網友熱烈討論，許多人紛紛指出「簡直就是我一週的心境」、「這是社畜的必經之路」、「每週最愉快的時光就是週五晚上了」、「希望快點導入週休三日制」，也有網友指出，星期二根本不會搜尋「換工作」，因為不管在哪裡工作，最後仍會陷入這種輪迴。

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