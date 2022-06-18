父親節來了　英美民調教你老爸最不希望收到的禮物是什麼

6月19日是父親節，大家準備好買什麼禮物送給親愛的父親了嗎？英國電視盒與電視台Manhattan TV發布報告，指父親們最不希望在禮物箱看見的，是一雙——襪子，這對一眾男士們來說並不吸引。至於他們最喜歡的又是甚麼呢？



除了「打死也不想再收襪子」外，第二個最不希望收到的是馬克杯（23%），及睡袍（9%）。相反最想收到的是啤酒（26%）、朱古力（16%）。或是一天到晚可以坐着看電視或喝杯酒休息，不愧是為人父親最希望平日想做的事。

另一個來自美國男性禮物商店MANLY MAN Company的調查，同樣發現類似的結果，襪子會是收到最爛的禮物，與領帶名列最爛禮物。

圖為2020年5月，超市中的一瓶瓶酒。酒是買給父親的一個不錯選擇，但前題當然是老爸愛喝酒。（Getty）

而根據美國的全美零售聯合會（NRF）所做的調查報告，發現今年美國在父親節上消費的預計金額和2021年同為200億美元，基本持平。而消費形式也傾向「獨特和有意義」的禮物，還有是購買衣物，其次是禮物卡和電子產品。

較為有趣的，是有25%的受訪者會希望給予父親「體驗式的禮物」，即開派對、前往看球賽或聽音樂會。

零售商在影響消費者購買禮物上發揮著重要作用，有30%的消費者表示，他們會向零售商尋求禮物靈感。有40%的消費者計劃在網上購買父親節禮物，34%的計劃在百貨商店購物。