IE・RIP｜Internet Explorer壽終正寢　韓國立碑悼念網上爆紅

微軟（Microsoft）在6月15日讓網頁瀏覽器Internet Explorer光榮引退，結束其27年生涯。在韓國，有人特意為其準備了墓碑紀念，成為一時熱話。



為紀念IE瀏覽器「逝世」，韓國慶州市38歲的電腦工程師鄭其永（音譯）在他胞弟的咖啡廳屋頂，樹立起一塊刻有IE標誌的墓碑。黑底白字，寫着：

「故，Internet Explorer。他是下載其他瀏覽器的好用工具。」

墓前還放着鮮花。他把照片上載至網上後，隨即被瘋狂轉載，成為一陣熱話，鄭其永更因此收到了路透社及法新社的邀請訪問。

圖為6月16日，韓國工程師鄭其永在其胞弟的咖啡廳屋上立的IE墓碑。（Reddit圖片）

鄭其永表示他在一個月前已開始準備，花了約43萬韓元（約2600港元）訂製。他表示對IE又愛又恨，由於工作關係，他要為客戶設計網頁，即使今天IE早已被Chrome取代，在韓國客戶總是期望網站在IE，而非在Chrome上看起來不錯。

鄭其永表示，在其他瀏覽器中看似沒問題的網站，在IE上可能錯誤百出，這導致他必須花費許多時間來解決兼容性問題，增加其工作量。因此IE的退休讓他「喜出望外」，但也因這曾是他最常用的瀏覽器，決定為其立碑。

鄭其永指立碑本來是希望弄個笑話，但沒想到會如此火熱：「這也是為何我要對IE表示感謝，讓我可以有機會弄個世界級的笑話出來。」他表示兩兄弟已決定讓這碑永遠保留在咖啡廳，以示紀念。

「我會對IE的離去感到遺憾，但我不會對它依依不捨，所以祝願它能安息。」