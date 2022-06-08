英女王登基70年｜路易王子跟太嫲在談甚麼？唇語專家揭曉窩心答案

女王登基70周年紀念於6月5日劃上句點，在連續4天的慶祝活動中，王室於首日出現在陽台時，路易小王子摀耳大喊的畫面，讓許多人記憶深刻。當天在陽台上，路易王子等待飛機和直升機表演前，也和女王聊了幾句話，使許多人好奇兩人談了甚麼。外媒特地請了唇語專家，揭曉他們的聊天內容。



英國《鏡報》報道，唇語專家弗里曼（Jeremy Freeman）指出，路易王子當時轉頭詢問女王「紅箭飛行表演隊（Red Arrows）要來了嗎？」，女王則乾脆地回答「希望如此」。後來紅箭真的劃過天際，讓路易王子興奮到不行，喊着「好耶」，女王也對他說「他們來了」，下一秒路易就開始歡呼。

在英女王登基70周年紀念活動，路易王子的趣怪模樣真的可造一套表情包：（按圖了解）

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肢體語言專家詹姆斯（Judi James）則指出，路易可愛又自然的表現，顯然也感染了96歲的女王，在整場壯觀的飛行表演中，她的臉上幾乎始終掛着笑容，就像「孩子般興奮」。

路易王子欣賞表演的反應，後來在新聞媒體和社交媒體引發話題，搶盡風頭。這件事似乎也傳入威廉王子和凱特王妃耳中，慶祝活動結束後，肯辛頓宮殿的官方Twitter發文時，就表示「我們度過了難以置信的美好時光，尤其是路易…」，並搭配一張路易的背影照，許多網友看了也直呼「太可愛了」。

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