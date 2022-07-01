準新娘要求賓客付錢資助蜜月　網民：婚禮不是籌款活動

美國一位準新娘在網上論壇Reddit發文，稱會在自己的婚宴上向賓客收取一次過的費用，作為眾人參加婚宴，以及支付她與丈夫度蜜月的費用。她說出自己的想法後，被不少網民批評，稱「婚禮不是籌款活動」。



這名準新娘以《如您想喝一杯，就為我的蜜月買單》為題發文，說打算跟來賓收錢，以「免費酒吧」（open bar）的形式招待親友。這個意念很快引起熱烈討論。

她稱宴會上調酒任飲，但會先強制性的收取一次過的10美元（約78港元）的費用，以及供給調酒師的小費5美元（約39港元）。

賓客在喝第一杯酒時須支付15美元（約117港元），之後再飲就不用付款了，除非他們自願向調酒師付小費。

準新娘寫道：「這是自私嗎？ 我告訴我的家人，他們說如我要辦一個免費酒吧，不應該讓任何人為我們的蜜月付錢……我們（她和老公）將在沒有人幫的情況下自行支付所有費用……」

這則帖文觸發熱烈討論，「我認為（這個意念）執行的方式很糟。但不是一個可怕的想法。我上次參加的婚禮是要求賓客以12美元（約94港元）買一瓶啤酒！」

另一名網民稱：「15美元的無限暢飲之夜真的很合理，只是不要稱它為『免費酒吧』。」

有人則建議這樣表達：「請享受我們提供的免費酒吧。小費會由這對夫婦和調酒師平分！建議小費：1至2 美元一杯。」

有不少網民無法接受這種做法，「讓你的客人在你的活動自掏腰包很俗氣。」