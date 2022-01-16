1首歌創伊拉克最快離婚記錄　新娘一播歌新郎一家秒黑面直接退婚

男女從認識到交往，最後走入婚姻步入禮堂，過程可說是不容易。尤其在婚禮宴客會場上，總是會播放一些甜蜜歌曲，營造現場浪漫氛圍。但最近在伊拉克有一對男女舉辦婚禮，期間新娘挑了一首歌播放，沒想到新郎一聽當場氣到退婚，不但創下該國今年度最快離婚紀錄，而且這情況已非第一次發生。



（圖／翻攝自YouTube Lamis Kan - Mesaytara Official Music Video）

根據外媒《海灣新聞》（Gulf News）報道，前幾天在伊拉克首都巴格達舉辦一場婚禮，原本新郎新娘正在典禮會場開心地跳舞，現場賓客也感染到歡樂氣氛而非常嗨。新娘安排一首歌曲要進行舞蹈表演，這是一首來自敘利亞歌曲《Mesaytara》，主唱者是當地一名人氣女歌手 Lamis Kan。

據悉，這首名為《Mesaytara》歌曲，其字面意思代表「我佔主導地位」或「我會控制你」，而且歌詞還寫到，「如果你亂看路上其他女孩，我會把你逼瘋」、「如果你變壞了，我會殺了你」、「只要你和我在一起，就得聽從我」等，歌詞中強烈透露出女方的主導地位和強勢。當下新郎和男方家人聽了之後整個臉色大變，認為女方這樣做根本就是在挑釁，氣得和新娘起了爭執，最後新郎和男方仍無法接受，決定退婚。

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事實上，這已並非首次有新人因為這首歌曲而離婚。去年約旦也有一名新娘，在婚禮上表演這首歌，新郎也是無法接受，就在演唱結束後，直接在婚禮會場上宣布分手。拉米絲的《Mesaytara》，是在去年7月公開發表和發行，歌曲一推出在中東國家大受歡迎，截至目前在YouTube觀看次數已經超過1.1億次，126萬人按讚。

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