髮線加速後移？　英國植髮專家：哈里王子或會於40歲時完全禿頭

英媒7月4日引述英國植髮專家米塔爾（Manish Mittal）指，如果哈里王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。



《每日快報》（Daily Express）7月4日稱，米塔爾說：「根據哈里王子髮線後移的速度，他可能會在兩年內完全禿頭，他40歲的時候肯定會這樣。」

報道指，哈里王子會在9月迎來38歲生日，因此他距離米塔爾估計得出的「禿頭時間」已不遠，近年他的髮線不斷後移。

圖為威廉王子（右）、哈里王子（左）兩兄弟2021年7月1日在倫敦為母親戴安娜的銅像揭幕（Getty）

哈里王子今年4月為宣傳「不可征服運動會」（Invictus Games）而在荷蘭電視節目現身時，就曾就脫髮問題自嘲，當時節目內有人談到自己快將禿頭，哈里王子回應時戲稱「但你也比我慢，我已經...... 我完蛋了。」（But you're slower than me. I'm already…I'm doomed.）

多名英國王室男成員也面對髮線後移的問題，如哈里王子的哥哥威廉王子（Prince William）和父親王儲查理斯（Prince Charles）也有這個問題。