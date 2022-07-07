美國驚見「綠光罩頂」　強烈風暴吹襲　這個原因導致天空變色

近期風暴席捲美國，周二時風暴行經南達科他州蘇瀑市，導致天空出現整片綠光的奇特景象。



據《ABC NEWS》報道，本周強烈風暴席捲美國中西部，風暴移動速度十分迅速，影響範圍廣泛，且破壞力極強。專家表示，這類風暴稱之「德雷科」（derecho），亦即強烈對流風暴。這種風暴在北美地區十分普遍，通常風災影響範圍超過250英里（約為402公里），每小時速度為58英里（約為93公里）。

天空都變了綠色，恍如在拍攝《哈里波特》電影似的…（按圖了解）

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Video of the green sky behind the wall cloud as it passes Sioux Falls, SD



📸 SoDakZak on Reddit pic.twitter.com/RzsnKwX19R — Discover Earth 🔎🌍 (@discoverearthhq) July 6, 2022

7月5日南達科他州不少城鎮都遭此風暴影響，南達州休倫鎮（Huron）的陣風達時速96英里（約為154公里），霍華德市（Howard）風速則一度達到99英里（約為159公里）。此次強烈對流風暴不只影響南達州的天氣，就連內布拉斯加州的蘇城（Sioux）也傳出下冰雹，大小有如西柚一般。不少民眾也紛紛拍照記錄下天空異象，並分享到社交媒體上。

陽光中含有多種不同顏色的可見光，不同顏色光的波長不同，而風暴帶來的大量水珠與冰雹過濾了其他顏色的波長，唯有藍色光的波長穿透雲層，藍色光與黃昏時日落產生的紅黃色光相融，因此才會產生綠色天空的奇異景象。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】