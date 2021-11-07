印尼超詭異畫面　停車場僅1車頂現暴雨惹熱議　氣象局揭背後原因

電影情節上演？印尼西爪哇省日前一處停車場「天降離奇怪雨」，因為裏頭所有車中只有一台上方下着暴雨，其他地方包括左右旁的車輛、地板全是乾的，讓路過民眾見狀匪夷所思，畫面曝光後引起討論，而當地氣象局看完提出解答。



根據《CNN Indonesia》報道，當地一名男子 Uryan Riana 在10月31日中午，到芝卡朗（Cikarang）一間飯店參加活動，結果當他離開飯店走到停車場時，赫然發現一輛黑色休旅車上方不斷落下大量水滴，當下 Uryan Riana 以為有人在澆水，但抬頭一看發現非常詭異，因為四周完全沒有任何人。

除此之外 Uryan Riana 十分困惑，因為除了黑色休旅車之外，包括整座停車場、休旅車四周的車輛、地板全是乾的，只有休旅車上方下起暴雨，他把離奇景象拍下並上傳到網絡，畫面中他還將鏡頭帶到天空及一旁，證明自己所說的不假，引起網友熱議。

對此，印尼氣象、氣候及地球物理局（BMKG）解釋，若以 Uryan Riana 的拍攝時間來看，當時芝卡朗一帶上空的確有許多積雨雲，像這樣局部降雨的景象，推測可能是單個積雨雲生成主要積雨雲所致，不過生成降雨的時間通常很短暫，也很難觀察，若有更詳細的影片會進一步研究。

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