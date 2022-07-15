Lofi Girl｜超人氣YouTuber直播2萬小時影片不見了　粉絲震怒大罵

從2017年開播自今，設立於法國的YouTube音樂頻道「Lofi Girl」至今擁有1090萬訂閱者，怎料於10日2支無間斷直播的影片受到惡意檢舉下架，粉絲們紛紛於推特以標籤「#BringBackLofiGirl」希望引起YouTube官方注意，甚至有網友向提出版權投訴的馬來西亞唱片公司FMC Music發出抗議郵件。



綜合外媒報導，該頻道中24小時不間斷直播影片「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」，畫面為一個女孩戴著耳機托腮讀書，一旁還有貓咪伴讀，搭配著輕鬆的旋律，成為許多人在讀書、工作時必備的背景音樂，該影片的直播時間總共超過2萬小時，等於將近2年4個月，播放次數也寫下6.6億次的紀錄。

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許多粉絲灌爆馬來西亞唱片公司FMC Music的社群媒體帳號發出抗議，YouTube官方後來於Twitter表示，經過核實後發現FMC沒有相關音樂的版權，因此表示將於48小時後恢復Lofi Girl的權利，於13日重新上架，雖然舊有影片無法播放，但目前已經開始新的直播。

粉絲灌爆社群帳號要求FMC給個交代，該音樂公司發言人表示，他們也是受害者，因為被駭客盜用 YouTube帳戶才會導致這次版權檢舉爭議，並已經回報給Google希望能對此做出調查。

事實上，Lofi Girl該頻道的音樂都是由其唱片公司Lofi Records所發行，他們確實擁有這些音樂的版權，許多粉絲一見Lofi Girl直播復活，紛紛在留言區表示，「你終於回來了」、「終於要繼續寫作業了嗎（笑）」、「太好啦！我讀書真的不能沒有你」。

但這並不是Lofi Girl第一次受到惡意檢舉而遭到停權，早於2020年，該頻道原叫「ChilledCow」，卻也遭到類似情形而被迫停用，但YouTube也立即做出回應並恢復頻道。

Lofi Girl於Twitter無奈表示，「有非常多規模較小的創作者……他們的直播與影片每天都會繼續遭到這些假檢舉的打擊」，使得「版權蟑螂」攻擊手法讓不少創作者莫名受害，但卻因為關注度不夠高，難引起YouTube注意而導致權益受侵害卻無以申訴。

Lofi Girl後續又推文表示，「看到這些假檢舉仍然沒有任何形式的保護或人工審查，我們感到震驚和失望」、「這完全超出了我們的控制，難過的是，我們無法阻止它發生」。

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N — Lofi Girl (@lofigirl) July 10, 2022

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】