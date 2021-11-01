10個減肥成功YouTuber驚人前後對比　為食肥妹喪甩數十公斤超勵志

不論你是為了健康來是愛漂亮減肥，相信這過程絕不簡單，要斷絕讓人上癮的雞排珍奶，養成運動習慣，培養正確營養觀念，同時還得搭配健康心理狀態，並非一朝一夕就能達到。



多少了夜裏我們餓肚子，看著別人打卡吃美食，這種心酸誰人知。還好有這些熱衷於減肥的YouTuber不吝嗇分享他們的減重心得，超勵志改變過程，讓人看了更有動力。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出十位超會減重，堪稱「減肥型YouTuber」頻道，快跟著往下看，訂閱起來！

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NO. 10 陪沈團：講話犀利又幽默的沈，是陪沈團靈魂人物，在她擁有尖下巴、魅力電眼前，有著如「重新投胎」般驚人過去，減去33公斤前，沈留著中性短髮、五官浮腫，模樣讓粉絲驚呼「換了一個人」。她曾透過影片分享，自己是減重戰士，復胖過好幾次，是靠著健康的飲食觀，不過度節食，適時讓自己吃cheat meal長期抗戰，搭配運動等。從86公斤慢慢減到52公斤，沈強調要有良好的減肥心態才能有轉變，最重要的是「不要再迷失在追求瘦的世界，失去快樂跟健康」。

NO.9 見習網美小吳：身高177公分，臉跟五官看起來並不胖的小吳，其實體重一度達82公斤，加上30%高體脂，掀開衣服其實早已養出大肚腩，讓許多粉絲驚訝「看不出來」。在實施101天減重計畫後，以健康飲食搭配健身計畫，以及喝酵素加強消化，成功瘦下17公斤，體脂也降低18％，超還能隱約看到腹肌線條。不過微解封後，小吳在社群上表示自己復胖，讓他崩潰大呼想跳海，只好重新開始運動，寫實減肥過程讓網友心有戚戚焉，讓人一起期待小吳再次減重成功。

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NO 8.蕾菈：身材火辣性感，神似鄧紫棋的精緻明星臉，曾經自曝黑歷史，體重高達67公斤，愛熬夜又吃很多，體力跟氣色都不好，決定減肥後，曾經嘗試過多種方式，也有試過吃減肥藥等不良減重方式。剛開始對運動三分鐘熱度的她，是先從多喝水開始，再來戒掉宵夜，戒澱粉後，改吃地瓜山藥等取代白飯，不喝含糖飲料調整飲食，才慢慢地在1年內甩肉10公斤。減重後五官又更立體，此外蕾菈也慢慢培養運動習慣，身材才會更緊緻，不會有虛瘦或虛胖的困擾。

NO.7 福爾思庭：身高174 公分，體重約66公斤，看上去並不是特別胖， 但因為體脂肪比例高，讓福爾思庭自稱是名符其實的「泡芙人」身材。一個月內減重4公斤，但身型卻有很大的差異，尤其肚子從猶如甜甜圈般的小腹，變成腰線明顯、腹部緊緻，視覺效果超明顯，靠得就是減脂增肌計畫。福爾思庭表示，自己以前大量運動也沒瘦，仔細計算後才發現是攝取的熱量早就超過基礎代謝，靠著調整飲食配運動，每天觀察鏡中的自己，變得緊實又更有自信。

NO.6 阿晉：靠著製作巨大化食物，以及各類生活類型影片走紅的阿晉，平易近人的個性，受到許多粉絲喜愛，曾經在3年前公開自己體重飆近154公斤，在家人陪伴調整飲食，減少油炸物，增加運動量後，陸續在一年內瘦了40公斤。他表示自己體重雖然仍不輕，但有在持續努力，不過因為拍片的關係，後續逐漸復胖20公斤，於是從2020年到2021年都有嘗試自己調整飲食、找營養師合作，每天走一萬步，曾在4月時一週體脂肪下降4.7kg，前後歷經三次減肥計畫，讓許多粉絲也很期待早日看到阿晉達到理想體重。

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NO.5 劉力穎：常分享韓國遊學生活，長相豔麗的劉力穎，也時常拍攝保養、打扮等主題影片，頻道累積47萬訂閱，身高165公分的她，曾在影片提到自己巔峰時期近63公斤。減肥時堅持每一餐都要進食，挑選對的食物，飲料從半糖變成無糖，漸漸地減少糖份，去除喝飲料的壞習慣，並戒掉宵夜跟酒精，真的受不了的時候就會犒賞自己一兩口零食當獎勵，在家也會找時間做簡單的運動，訓練手臂、大腿等肌肉，相關簡單訓練也能在她頻道看得到。

NO 4 志祺：因為忙碌、熬夜、飲食不正常等狀況，體重一度飆升97公斤，出現自律神經失調等警訊，加上不滿自己上鏡頭的畫面，志祺表示在醫生的指導下，用生酮飲食法，搭配間歇性斷食法，曾兩個月減下24公斤。不過他也強調，自己的減重方法有點激烈，不是適合所有人，建議大家進行前需洽詢專業人士，並且呼籲想減肥的人，若「靠吃東西發洩壓力」必須尋找其他取代方法，不一定要是運動，也可以是吃以外的興趣，才能減得快樂又健康。

NO.3 關韶文：號稱「減肥列車」車長，相信有關注娛樂新聞的網友，都對關關在記者時期圓潤身形印象深刻，關韶文表示當初自己是想要跟上潮流、拍好看照片等，決定慢慢改變自己。除了飲食調整與運動外，還有跟朋友組成「減肥群組」互相激勵，沒達到目標者要罰錢，就會更有動力，從喝奶茶改紅茶，再變成蛋白質高的豆漿，成功甩肉約40公斤，將體重從137公斤縮減到兩位數，讓許多粉絲看了也發奮開始運動減重！

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NO.2 Joeman：雖然從國小一路胖到30歲，體重曾達約100公斤，但現在已成功消除15公斤，靠著嚴格訓練計畫，一週到健身房重量訓練5次，搭配有氧運動慢跑3至4天等，計算自己的基礎代謝率，成功地減脂增肌，變成超結實的筋肉人模樣，堪稱宅宅界最佳減肥典範！Joeman曾在影片分享自己會挑2到4種運動混搭，比較不容易膩，還能透過運動認識不同朋友，不斷挑戰自己的Joeman，表示今年想挑戰練出六塊肌，加強體能訓練，期待能完成三鐵和馬拉松，未來有朝一日到聖母峰攻頂，努力朝向目標的模樣超激勵人心！

NO.1 古娃娃：外型跟聲音都充滿呆萌特色的古娃娃，以美食開箱等影片在YouTube走紅，不過工作上帶來的發胖職業傷害，也讓她飽受網友批評，不甘心的古娃娃，決定減肥打臉酸民！近期發出成功減肥影片，讓眾多粉絲讚嘆「消風超多」她分享自己飲食佔七成、運動三成，不吃加工食品、含糖甜點零食與飲料，大量攝取蔬菜，水煮或以健康油脂料理食物，每天喝4000cc水，改善飲食習慣後，半年從70幾公斤成功鏟下20公斤，整個人從XL變成M號，讓眾人刮目相看！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年8月5日至2021年8月4日，共4年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『減肥型YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



十大「減肥型YouTuber」（Dailyvuew授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】