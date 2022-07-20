時移世易？「遲到大王」普京反過來等候埃爾多安　被指遭「報復」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）常被傳媒稱為「遲到大王」，因他過去與其他領袖會面時經常遲到，但他7月19日會晤土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）前，反過來要在房間內等候對方，雖然為時僅約50秒，但他顯得有些不耐煩的片段已在網上熱傳，更被指與2020年埃爾多安等候普京2分鐘形成鮮明對比。有阿聯酋記者認為這是埃爾多安的「甜蜜報復」。



過去在2020年的俄土元首峰會時，埃爾多安率領多人到場2分鐘左右後，普京才不慌不忙進場，埃爾多安在等候期間還坐了下來。類似的畫面在2年後的2022年7月19日重演，不過兩人角色對調。

影片顯示，普京抵達房間內並站立約50秒後，埃爾多安才進來。普京等候期間顯得有點不耐煩，嘴角動來動去，腿部重心搖來搖去，又換腳站。

↓普京等候埃爾多安的片段↓

It’s also a sweet payback for Erdogan who in 2020 was humiliated by Putin as he made him wait 2 minutes in a power game play in Russia.



2022 in Iran, many tables have turned — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

阿聯酋傳媒《國民報》（The National）資深記者卡拉姆（Joyce Karam）推文稱：「埃爾多安讓普京等候的那50秒，（普京）在攝像機前看起來疲憊不堪，顯示烏克蘭（戰爭）後（兩人的位置）發生了多少變化」。

卡拉姆稱：「對埃爾多安而言，這也是甜蜜的報復，他2020年遭普京羞辱，他（普京）讓他（埃爾多安）在俄羅斯的權力遊戲中等候2分鐘。」

↓埃爾多安2020年等候普京的情景↓

普京過去與其他外國政要會面時常遲到，曾令美國前國務卿蓬佩奧苦等3小時，德國前總理默克爾也曾呆等他4個多小時。