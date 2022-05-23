這些飲料快戒掉？美國新研究驚揭它「助長腸癌」可樂也含有

愛喝「這種飲料」的人注意！美國1項最新研究發現，富含高果糖的玉米糖漿，會促進小鼠結腸腫瘤的生長，更可怕的是，這些糖直接從腸道中被腫瘤吸收，不經過血液，因此糖耐量再好也沒用！據了解，玉米糖漿是不少飲料的原料，其中最知名的就是碳酸飲料可樂。



康乃爾醫學院日前發表1項研究，由Marcus Goncalves、Lewis Cantley及Jihye Yun等人所負責，此研究也發表在《Science》上。研究人員發現，約20世紀80年代時，以玉米糖漿為原料的可樂等各種飲料，開始在世界各地流行起來，結果肥胖率、結直腸癌的發病率也跟着上漲，雖然含糖飲料所造成的肥胖，就是1個腸癌的危險因素，但攝入這些含糖飲料後，「會不會還對腸癌的發生發展有着直接的影響？」研究人員便對此進行了一系列研究。

研究人員先用藥物誘發小鼠腸癌後，便每天餵食小鼠400μL的25%玉米糖漿溶液，量相當於人類每天喝1罐350mL的可樂，不過小鼠並未出現肥胖等症狀；但第8週後，牠們腸道中大腫瘤和高級別腫瘤的數量，都明顯多於對照組。研究人員解釋，對人類來說，1次吃下5g左右的果糖就會達到小腸吸收上限，造成結腸內果糖濃度的升高，而在這些服用了玉米糖漿的小鼠，結腸腔中也確實出現了果糖濃度升高的現象。

研究人員接着指出，「這項研究揭示了1個令人驚訝的結果，結直腸癌利用玉米糖漿作為促進腫瘤生長的燃料，而玉米糖漿則是大多數含糖碳酸飲料、加工食品中的主要成分」，因此研究人員提醒，盡量避免飲用含糖飲料，而不是依賴藥物控制血糖，便可明顯降低結腸中糖含量。

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