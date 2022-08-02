加拿大公司聘「糖果總監」5歲可應徵年薪61萬　每天要做這件事

天底下真的有這種好事！你能想像上班唯一要做的事就是吃糖果嗎？不僅如此，賺到的收入還遠超許多人，而且應徵門檻竟然只要年滿5歲。



據報道，加拿大一家糖果公司「Candy Funhouse」上周開出一份職缺，聲稱公司正在尋找人才擔任全球首位「糖果長」（Chief Candy Officer），年薪高達10萬加幣（折合約港幣約61萬元），年滿5歲就能應徵。

作為首席品嚐師，每個月須負責試吃超過3500種糖果產品，平均每天得吃大約113顆糖，根據美國農業部與衛生及公共服務部發布的飲食指南，這幾乎等於每日建議攝取糖量的5倍之多。

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正當大家議論紛紛之時，這家公司也表明到職者將享有牙科醫療保險的福利，開出的應聘條件只需年滿5歲，住在北美地區，熱愛糖果與甜食。受僱者可以選擇在家遠距或者到公司上班，若受僱者尚未成年，工作時長也將有所調整，這些條件也消除了眾多求職者的疑慮。

目前為止，已有將近6500人在求職平台LinkedIn應徵這份工作，申請截止日為8月31日，無需相關工作經驗，成為「糖果長」後將能主導公司營運策略，並對是否投入生產與上市擁有發言權。

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