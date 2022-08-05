Starbucks｜日本星巴克新品激似這軟體動物 外型恐怖到上熱搜
撰文：聯合新聞網
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日本星巴克（Starbucks）常有限定美食，像2021年為慶祝登陸日本25周年，更推出47種口味星冰樂在各道都府縣限定發售，讓遠在台灣的哈日族流出滿地口水，恨不得一秒飛日本。近日星巴克再次推出新甜點，莓果酸甜風味搭上香濃朱古力，卻意外獲得一片噓聲，因為外型太像「福壽螺的卵」，連日本人都受不了大呼「好恐怖」，還一度登上Twitter熱搜。
從日本星巴克的官網介紹得知，這是他們近期推出的奶油批（Cream Pie）新品，內裏是口感滑順的藍莓奶油，外層用酥脆的朱古力批皮包裹，再撒上草莓風味的珍珠朱古力點綴，大小剛好可以單手掌握、輕鬆食用，一個300日圓。
外型太似「巨型福壽螺的卵」引不適 點擊放大瀏覽該產品與「真．福壽螺」對比照（慎入）：
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這款奶油批上市後引起熱議，原因不是口感滑順風味絕佳，而是外型太糟令人感到不適，眾人紛紛表示新品長相實在太像「巨型福壽螺的卵」，既噁心又恐怖，不僅有人製作比對圖，還有人直接拿到田裏面去吃，戲稱「新鮮現採」，也有人覺得有點像《風之谷》裏的王蟲。
消息傳至台灣，網友也一致表示「真的太像了」、「有夠獵奇」、「完美還原」、「別懷疑，就是福壽螺卵」、「密集恐懼症」、「超噁心我要吐了」、「內部評選怎麼過關的」、「到底是那位天兵想的」、「這外觀為什麼會過關啊」、「不能說一模一樣，只能說完全一致」、「藍莓奶油為什麼長這樣」。
有人則比對實品與宣傳照後，感嘆「實品比照片還多顆。真是佛心企業」。
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