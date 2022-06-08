Starbucks｜星巴克秘密讓人又愛又恨　想要更多優惠原來有這方法

以星冰樂、餅乾及濃郁拿鐵飲品聞名的星巴克（Starbucks），最近在國外社交平台「BubbleTop」上流傳着「10個星巴克不想讓你知道的秘密」影片，裏面列舉10種大家對星巴克的想像與它不為人知的秘密，再次引起眾人對星巴克熱議。



根據英國《太陽報》報道，身為全球知名連鎖咖啡店，大家總以為星巴克背後有許多秘密清單，但不僅多次被推翻，甚至連星巴克員工都站出來表示，傳說中藏有10幾種秘密配方的暢銷清單並不存在。

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影片中提到許多人喜歡星巴克的焦糖與香草口味，但卻不知道這其實可以買回家自己做，且原料分別在網絡與實體通路都可買到；另一個受到矚目的明星商品「南瓜風味拿鐵」（Pumpkin Spice Latte）2003年推出時引起風靡，受到許多饕客喜愛，然而這款產品前12年，原料裏都沒有南瓜，而是用人造香精調製而成，所幸2015年星巴克宣布改用真正的南瓜做出大家喜歡的「南瓜風味拿鐵」。

若要說星巴克還有甚麼不想讓人家知道的秘密，那就非他們的口味測試莫屬，他們在很多口味盲測上都表現不如預期。回溯2007年星巴克在眾多產品盲測中，輸給麥當勞與福格斯（Folgers）後，2015年同樣的比賽，星巴克再次輸掉。

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除了咖啡飲品之外，不得不提的就是星巴克的烘焙產品，尤其是他們的牛角包、鬆餅及蛋三文治，不僅美味且新鮮；但鮮美的背後是這些食物都是冷藏配送到店，而非新鮮現做。

對比其他咖啡店，星巴克消費算高，但他們受大眾歡迎的一點卻是在消費者生日當天提供禮物，唯一需要做的是就是透過他們的APP到店領取一杯免費咖啡作為慶生；若是想在星巴克享有優惠，可能成為他們的員工會是最快的方式。據了解，星巴克員工不僅每班次可以獲得免費食物與多種免費飲料，非上班時間購買公司產品還可享有7折優惠，他們與Apple間存在合作關係，員工可享有部分蘋果商品折扣。

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除了上述星巴克優惠，影片也提到若你是在意卡路里的人，那星巴克可能不是你要去的咖啡店。他們多數產品上的鮮奶油或含有人工香料的飲品，其實卡路里含量並不低，例如你買了一個肉桂星冰樂，裏面大概含有86克的糖，而這還不包含510卡路里的熱量在內。

另外，隨着環保意識高漲，2008年環保組織指出星巴克存在大量浪費，影片指出，星巴克杯子本來可以回收且確實印有回收標誌，但因為它們被加了聚乙烯，是一個需要特殊機械的長期回收過程，導致這些杯子從來沒有被回收過，直到2016年，星巴克才推出了可回收的杯子。

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