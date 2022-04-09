咖啡唔好淨係識得加奶！網民推薦加「這東西」更好味：似飲星巴克

許多民眾都有喝咖啡的習慣，除了在連鎖咖啡店購買外，不少人也喜歡依個人口味自己沖泡咖啡，更能從中發現意想不到的好滋味。



日前，一名台灣網友在Facebook Group提問，好奇「抹茶粉可以和咖啡一起泡嗎？」，沒想到貼文竟釣出饕客分享「神秘配方」，風味直逼連鎖咖啡店《星巴克》販售的咖啡。

【圖輯】似飲星巴克！網民推薦咖啡加「這東西」更好味（點圖放大看留言）（點圖放大看留言👇👇👇）

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近日，一名台灣網友在Facebook Group《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，他見賣場販售一包一包的日式抹茶粉，便好奇詢問「抹茶粉可以和咖啡一起泡嗎？還是可以加其它一起泡，謝謝大家的回答」，想知道其他人是否嘗試過這種喝法，也想了解大家喝咖啡時習慣怎麼調味。

文章引發討論，咖啡愛好者也跳出來分享「神秘配方」，將抹茶粉加入黑咖啡或濃縮咖啡中，就能變成美味的「抹茶咖啡」，且風味與星巴克相當接近，「我加黑咖啡變成抹茶咖啡，好喝不甜」、「加黑咖啡，變雙倍提神，不甜好喝」、「可以啊，抹茶咖啡很好喝耶！」。也有人建議購買抹茶粉前，可先買看看《星巴克》的抹茶系列商品，確認自己適合這口味再購買。

也有人提出其他方案，「咖啡、牛奶、豆漿皆宜」、「做成綠奶茶喝」、「加熱牛奶超讚」、「加牛奶變抹茶拿鐵」，部分料理好手也推薦可用在其他點心上，增添食物的風味，「如果有微波爐的話，可以做成馬克杯蛋糕，幾分鐘就能完成」、「加鬆餅粉就變成抹茶鬆餅」、「極秘吃法是加在雪糕上」。

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