東京年輕人熱捧百呎蝸居　樓底高設閣樓　除租金平還有吸引之處

位於東京都心的「極小公寓」，樓地板面積只有9平方米（約97呎），是一般套房20平方米（約215呎）的不到一半，但卻在日本年輕人間掀起流行。



究竟這種公寓享有超高人氣的秘密為何？

這種新式「蝸居」近來於東京深受歡迎，即看這些小單位的環境：（按圖了解）

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《每日新聞》報道，在東京新宿安靜的住宅區裏，有一棟白色外觀的兩層樓公寓，共用的走廊十分狹窄，每間房間的樓地板面積僅9平方米，但或許是因為白色牆壁加上天花板挑高，並不那麼令人感覺擁擠，而且還有閣樓可充當寢室或儲藏室。

一名住在這裏一年半的30歲通勤族表示，他會住在這裏的最大原因就是地點好，因為離他的辦公地點只要走路30分鐘，加上不需付訂金和禮金，可大幅減少初期費用，月租74,500日圓（約港幣4,300元）也比附近行情便宜2、3萬日圓。他說，因為他待在房裏的時間幾乎都在打電動，所以他一點也不在意空間狹小。

負責這間房產的東京房地產公司Spilytus，在新宿、惠比壽和目黑等東京人氣地區約有100棟這樣的出租公寓，全部1,500間房間的入住率約為98%，入住者有65%為男性、35%為女性，且其中80%都是2、30歲的年輕人。

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Spilytus最早提供這種極小公寓是在2015年9月。35歲的社長仲摩惠佑以前每天上班要花超過一小時通勤。他認為，「對投入工作的年輕人來說，或許會需要一間小但住得舒適、且離辦公地點近的房產」，於是他便想到了在有限空間內提供盡可能多個房間的商業模式。

日本政府在居住生活基本計劃中指出，單人家庭維持「健康且有文化生活環境」所需的住房空間為25平方公尺。房地產資訊服務公司At Home在2020年調查也顯示，有53.4%受訪者表示，即使居住空間「小於20平方公尺」，也能過得開心。

仲摩惠佑表示，雖然新冠疫情減少來自大學生的需求，因為線上上課增加，但年輕上班族的高需求並沒有改變。他預期這波「極小公寓熱潮」將延續下去。

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