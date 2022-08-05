日本農田驚現「恐怖護士稻草人」嚇壞途人 其他「作品」同樣震撼
撰文：ETtoday
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農夫種植農作物最怕鳥類來啄吃影響收成，於是常會在田裏設立稻草人嚇牠們。日本一名網友日前經過一處農地時，被一個長相詭異、身着「護士服」的稻草人嚇到。照片曝光後，也讓不少網友嚇得直呼：「這在嚇人還是嚇鳥？」
推特網友「@magokoro358」居住在日本新瀉縣，本身從事水稻種植，常會分享有趣的稻田奇聞。
他表示，每年夏天在燕市小池工業區旁的水稻農地，都會設置許多不一樣的稻草人來威嚇鳥類偷食，日前他經過時竟然發現一隻超詭異的「護士服稻草人」！
好在不是夜晚遇到！ 點擊放大瀏覽「恐怖護士稻草人」及該農地上更多驚人「作品」：
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只見圖中的稻草人穿着淡粉色的護士服、戴着帽子還有手套，但頭髮凌亂且膚色慘白，眼神空洞而無神、身形卻非常高大，不仔細看真的活像從恐怖片中出來的可怕角色。
原PO也將這個嚇人的「護士服稻草人」照片分享到推特，並表示「晚上最不想遇到的稻草人」！
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照片一出目前已吸引逾12萬人按讚、2.1萬則轉推，不少人都嚇壞了，「我還以為是電影《鬼魅山房》（Silent Hill）裏的護士！」、「不用到晚上，我光是早上看到就會被嚇死」、「這還沒嚇到鳥，人應該會先被嚇壞」、「像在說：我在尋找遺失的右手」、「在晚上遇到會被嚇死」、「也太可怕」、「到底在嚇人還是嚇鳥？」。
但此地其實不只有這個「護士服稻草人」，原PO也在推特加碼分享了其他有趣的稻草人，讓人不禁感嘆，這年頭的農夫們真有創意及巧思！
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